Se incalzeste usor vremea in Cluj-Napoca. Vezi prognoza pentru urmatoarele trei zile

Se incalzeste usor vremea la sfarsit de saptamana in Cluj-Napoca, insa, sambata si duminica vor aparea posibile averse sub forma de ploaie.Potrivit prognozei ANM, sfarsitul de saptamana va aduce temperaturi usor mai ridicate in Cluj-Napoca, insa, sambata si duminica vom avea parte de reprize scurte de ploaie.Vineri, 30 septembrie, sunt asteptate ploi in Cluj-Napoca. Vantul va sufla cu putere, iar sansele de precipitatii vor fi de 67%. Temperatura pe timp de zi va ajunge chiar si la 24 de ... citeste toata stirea