Se incalzeste vremea la Cluj, insa in weekend vor fi asteptate cateva reprize de ninsoare. Vezi ce temperaturi se vor inregistra in urmatoarele patru zile

Dupa ce zile trecute maximele nu depaseau cu mult pragul inghetului, in zilele care urmeaza maximele vor urca pana la 10 grade Celsius.Potrivit meteorologilor, chiar daca temperaturile vor fi putin mai blande, ninsorile isi vor face simtita prezenta in mai mult localitati ale judetului Cluj, printre care si Cluj-Napoca.Joi, 15 decembrieCerul va fi in mare parte acoperit de nori, iar sansele de precipitatii vor fi reduse. Maxima zilei va fi de 5 grade Celsius, iar minima este de 0 grade ... citeste toata stirea