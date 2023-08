Cea de-a 11-a editie a festivalului Jazz in the Park incepe vineri, 1 septembrie, si se desfasoara pana duminica, 3 septembrie, in Parcul Etnografic National "Romulus Vuia" din Cluj. Organizatorii isi asteapta publicul cu un lineup complex si incitant, numeroase experiente si activitati inedite, discutii interesante despre muzica si lumea formata in jurul ei, restaurante pop-up si targuri de tot felul. Timp de trei zile, peste 35 de trupe si artisti din peste 15 tari vor concerta pe cele cinci ... citeste toata stirea