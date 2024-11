Se ingroasa gluma in Borhanci! Clujenii isi risca viata pe poleiul format in urma deversarilor ilegale! Au avut loc trei accidente pana acum

Deversarile ilegale din Borhanci au depasit bariera problemelor de mediu. Odata cu scaderea temperaturilor, "fenomenul" a ajuns sa puna in pericol viata soferilor care tranziteaza zona. In ultima perioada tot mai multe persoane au reclamat situatia deversarilor ilegale din fosele septice, direct pe strada Borhanciului din Cluj-Napoca.Din pacate, problemele de mediu, mirosul sau baltile asociate nu au fost luate in seama pana acum de autoritati. Insa, temperaturile au scazut iar baltile si ... citește toată știrea