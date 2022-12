Se inlocuieste sistemul de parcare al stadionului Cluj Arena, pentru peste o suta de mii de euro; sistemul deserveste cele peste trei sute de locuri de parcare subterane.Vechiul sistem dateaza de cand a fost dat in folosinta stadionul, in 2011. De atunci sistemul de parcaj a functionat neintrerupt, deci timp de aproape 12 ani. A fost nevoie de inlocuirea sa caci era uzat, din cauza imposibilitatii actualizarii cu noile tehnologii de plata., dupa cum arata Consiliul Judetean, in subordinea ... citeste toata stirea