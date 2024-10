Se inmultesc atacurile ursilor la animale: doua vitele sfartecate la Paglisa, in comuna Dabaca, alte atacuri la oi si magarite, tot in zona

Ursii scapati de sub orice control fac din nou prapad. De aceasta data, s-a intamplat in localitatea Paglisa din comuna Dabaca, arata publicatia gherlainfo.ro.In noaptea de luni spre marti, un urs a intrat pe o pasune, protejata cu gard electric, aproape de drumul comunal, si a sfartecat doua vitele. Proprietarul a constatat dimineata atacul si a anuntat primaria. In ... citește toată știrea