Se inmultesc furturile in Floresti! Tanar de 21 de ani, arestat pentru ca a sustras 2 unelte electrice si o bicicleta din curtile oamenilor

Un tanar in varsta de 21 de ani, din comuna Floresti, este banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat in forma continuata. Acesta ar fi sustras din curtile a doua imobile din localitatea Floresti, doua unelte electrice si o bicicleta, cauzand un prejudiciu estimat la suma de 2.000 de euro.La data 14 februarie, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au dispus masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un tanar in varsta de 21 de ani, din comuna Floresti, banuit de savarsirea ... citeste toata stirea