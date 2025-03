Se intetesc avertizarile de vant puternic la Cluj, dupa doua zile consecutive, acum jumatatea de vest a judetului e sub avertizare cod portocaliu, cealalta - sub cod galben.Avertizarea meteorologica e valabila de noaptea trecuta la ora 2 pana in 15 martie la ora 18, interval in care sunt asteptate instabilitate atmosferica, cantitati de apa insemnate si intensificari ale vantului. "In intervalul mentionat vor fi averse in cea mai mare parte a tarii, pe alocuri insotite de descarcari electrice, ... citește toată știrea