Se intoarce canicula in Cluj. Dupa cateva zile racoroase, urmeaza o perioada fierbinte si secetoasa

Se intoarce canicula la Cluj dupa cateva zile mai reci. In Transilvania urmeaza sa creasca semnificativ temperaturile, incepand cu saptamana viitoare.Regimul termic preconizat de meteorologi pentru urmatoarele doua saptamani (11-24 iulie) va fi, in general, canicular la nivelul intregii tari. Din punct de vedere pluviometric va exista un deficit, cu mici exceptii unde va ploua, insa in cantitati reduse, reiese din prognoza publicata, luni, 11 iulie, de Administratia Nationala de Meteorologie ... citeste toata stirea