Se intoarce codul galben de furtuni/ O noua avertizare care include si Clujul, emisa de meteorologi

Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de furtuni, cu ploi torentiale, intensificari ale vantului, vijelii, descarcari electrice si grindina, incepand de joi la pranz, in Banat, Crisana, Maramures, cea mai mare parte a Transilvaniei si local in Oltenia si la munte. In Bucuresti, vremea va fi calduroasa, cu maxime de 33-34 de grade, iar cerul mai mult senin, transmite News.ro.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica ... citește toată știrea