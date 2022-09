Se intoarce vara? Vezi prognoza meteo pentru ultima saptamana din septembrie

Vremea se incalzeste in aceasta saptamana, temperaturile prognozate ajungand la un nivel mai ridicat fata de normalul acestei perioade, astfel ca, in unele zone ale tarii, maximele vor ajunge la 29-30 de grade Celsius.Instabilitatea atmosferica va incepe din vestul, nord-vestul tarii si va cuprinde treptat toata jumatatea vestica, dar datorita unui val de aer cald care este deja in tara noastra, vom avea maxime de pana la 28-29 de grade pana spre sfarsitul acestei saptamani.Luni, 26 ... citeste toata stirea