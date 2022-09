Se introduce canalizarea in satul Gheorgheni, din comuna Feleacu. Era si cazul! - FOTO

Consiliul Judetean Cluj a eliberat autorizatia de construire in vederea executiei lucrarilor de introducere a retelei de canalizare menajera in localitatea Gheorgheni, comuna Feleacu.In prezent, localitatea situata in imediata vecinatate a municipiului Cluj-Napoca nu dispune de un sistem centralizat de deversare a apelor uzate, imobilele fiind canalizate prin sisteme locale, de tipul foselor septice si al bazinelor vidanjabile.Pentru rezolvarea acestei situatii, Primaria Feleacu a decis ... citeste toata stirea