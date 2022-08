Se introduce reteaua de canalizare in doua localitati din Cluj, lucrarile costa aproape trei milioane de euro.A fost emis certificatul de urbanism necesar autorizarii lucrarilor de introducere a canalizarii menajere in localitatile Aiton si Rediu, din comuna clujeana Aiton. Investitia prevede introducere retelei de canalizare menajera in intravilanul satelor Aiton si Rediu pe o lungime totala de aproximativ 31,5 kilometri, cu peste sapte sute de racorduri de canalizare realizate pana la ... citeste toata stirea