Se investesc 71 de milioane de lei in infrastructura de apa si canalizare din Apahida, Floresti, Baciu si Feleacu

Contractul de lucrari privind extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in comunele Floresti, Baciu, Apahida si Feleacu a fost semnat marti, 25 octombrie.Cu o valoare de 71.989.110 lei, exclusiv TVA, lucrarile fac parte din programul de investitii, finantat din fonduri europene, in cuantum de peste 404,4 milioane de euro, fara TVA, implementat de Compania de Apa Somes S.A., societate in cadrul careia Consiliul Judetean Cluj este actionar majoritar.Lucrarile vor ... citeste toata stirea