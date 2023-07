Se lasa cu proteste in cazul arborilor de pe strazile Universitatii si Kogalniceanu din centrul Clujului, care ar urma sa fie dezradacinati si probabil mutati, fara sa se stie daca vor supravietui.Mai multi clujeni au anuntat ca vor participa la o manifestare de protest cu lant, deocamdata simbolic, in jurul unora dintre copacii care vor fi desradacinati. Protestul nu este unul autorizat si, dupa cum spun initiatorii, nici nu are cum sa fie. "Sa nu intrebati daca aceasta este o manifestare ... citeste toata stirea