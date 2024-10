Se lucreaza de zor la proiectele din Floresti. Primarul Pivariu: "Suntem in grafic cu toate lucrarile"

Primarul comunei Floresti, Bogdan Pivariu, a declarat ca o parte dintre proiectele de infrastructura urmeaza sa fie finalizate in cel mai scurt timp."Suntem in grafic cu toate lucrarile. Se desfasoara mai multe lucrari in comuna. Pe strada Tudor Vladimirescu s-a finalizat introducerea noii conducte de apa potabila care vine sa dubleze ceea ce a existat pana acum, o conducta veche, mult mai mica. Asteptam finalizarea lucrarilor celor care se ocupa aceasta lucrare de apa, adica refacerea strazii ... citește toată știrea