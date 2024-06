Se lucreaza din nou pe strada Avram Iancu din Floresti! Soferii sunt exasperati: "Coloana mare din ambele directii"

Pe Strada Avram Iancu din Floresti se executa, din nou, lucrari la carosabil. Din aceasta cauza se creeaza o coloana imensa de masini, pe ambele sensuri de mers. Soferii stau blocati ore bune in trafic."Parca traim intr-un Deja Vu! Se lucreaza iar pe Avram Iancu in Floresti! Coloana mare din ambele directii!", spune un sofer.Unii au stat si cate 40 de minute in traficul infernal."40 min de pe Teilor pana la locul cu ... citește toată știrea