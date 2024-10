Se mai construieste in Cluj? Cate autorizatii de construire au fost emise anul acesta/ Cele mai multe au fost in mediul rural

In luna august 2024, la nivelul judetului Cluj au fost eliberate 119 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale.Astfel, in a 8-a luna a anului 2024 s-au eliberat cu 17 autorizatii mai multe decat in august 2023.Comparativ cu iulie 2024, numarul autorizatilor eliberate in august 2024 a crescut cu cu 80.Cele mai multe autorizatii au fost in mediul ruralIn mediul urban autorizatiile au scazut cu 18,9% fata de luna august 2023, iar in mediul rural s-au eliberat cu 36,9% mai multe ... citește toată știrea