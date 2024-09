Se mai intampla minuni si la Cluj! O bicicleta furata din zona Iulius Mall, gasita de politistii clujeni

Poveste cu final fericit pentru un clujean care s-a trezit fara bicicleta.Barbatul si-a lasat vehiculul nesupravegheat cateva clipe, in zona Iulius Mall din Cluj-Napoca, iar cand s-a intors a avut parte de un adevarat soc: bicicleta fusese furata.Proprietarul bicicletei a anuntat imediat autoritatile si a publicat cateva imagini cu vehiculul pe retelele de socializare, sperand ca cineva ii poate da o pista in legatura cu cel care l-a furat.Incidentul a avut loc miercuri, 18 septembrie, in ... citește toată știrea