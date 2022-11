Se modernizeaza zona de asteptare de la terminalul plecari al aeroportului din Cluj pentru "cresterea satisfactiei pasagerilor", pentru 1,3 milioane de lei

Aeroportul International Cluj va moderniza zona de asteptare de la terminalul plecari pentru "cresterea satisfactiei pasagerilor". Nu de putine ori, in aceasta zona s-a creat aglomeratie si cozi. Mai mult, conducerea Aeroportului International Cluj are un plan ambitios de a extinde acest terminal de pasageri, contra sumei de 46 milioane de euro.Conducerea Aeroportului International Cluj a lansat o licitatie in sistemul de achizitii publice care vizeaza "Modernizare zona de asteptare Terminal ... citeste toata stirea