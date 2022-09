Se modifica esplanada de langa Cluj Arena. Apar casute modulare - FOTO

Consiliul Judetean Cluj va achizitiona mai multe casute modulare destinate comertului stradal, care vor fi amplasate in partea de nord-vest a esplanadei stadionului Cluj Arena, in zona in care, in perioada aceasta, isi desfasoara activitatea piata volanta.Valoarea contractului de furnizare este estimata la 355.000 de lei, suma fiind asigurata de Consiliul Judetean, din bugetul alocat investitiilor.Alin Tise, presedintele Consiliului Judetean, a declarat ca "dorinta noastra e sa modernizam ... citeste toata stirea