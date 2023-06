Salina Turda se gaseste in localitatea omonima din judetul Cluj si este unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice subterane din lume, fapt confirmat in mod constant de catre turisti.Salina Turda isi schimba programul din 17 iunie, se prelungeste, programul de vizitare va fi intre orele 9 si 19, cu ultima intrare la ora 18, au anuntat reprezentantii Salinei.Locul a fost vizitat de 18.000 de turisti in minivacanta de Rusalii, aproape un record. Recordul de vizitare a fost stabilit ... citeste toata stirea