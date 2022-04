Se monteaza arcele podului nou aflat in santier la Cluj

In aceste zile se monteaza arcele de la podul Oasului-Rasaritului, anunta primarul Emil Boc."Au fost realizati pasi importanti in proiectul podului care leaga strada Oasului de strada Rasaritului peste Somesul Mic, primul arc metalic cu tiranti prevazut in proiect a fost instalat ieri, 19 aprilie. Lucrarile sunt in grafic", anunta Emil Boc.Suprafata terenului pe care se construieste noul pod este de 2.000 mp. Lungimea podului construit pe structura metalica este de 57,90 m. Sectiunea ... citeste toata stirea