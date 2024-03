Se muta penitenciarul din Cluj-Napoca, aflat in buricul targului, anunta ministra Justitiei Alina Gorghiu.Aceasta a declarat ieri dupa sedinta de Guvern ca in 16 februarie a venit in fata Guvernului cu un memorandum care a vizat relocarea penitenciarelor din centrul oraselor, din zona critica a oraselor. "n 16 februarie am adoptat in sedinta de guvern, si le multumesc colegilor pentru ca au sustinut acest memorandum, relocarea penitenciarelor din Oradea, Satu Mare, Iasi, Targu Mures, Ploiesti ... citește toată știrea