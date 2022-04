Se pregatesc reguli de construire noi pentru comunele din Apuseni. Actualizarea Planurilor Urbanistice are nevoie de o finantare de milioane de lei, prin PNRR

Actualizarea planurilor urbanistice generale (PUG) pentru 14 comune situate in zona Muntilor Apuseni s-ar putea realiza cu finantare prin PNRR. Reunit in sedinta ordinara, Consiliul Judetean Cluj a aprobat miercuri depunerea pentru finantare prin intermediul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) a proiectului necesar.Acest lucru a devenit posibil ca urmare a acordului de asociere incheiat in acest scop intre Consiliul Judetean Cluj si comunele Baisoara, Belis, Ciucea, Izvoru ... citeste toata stirea