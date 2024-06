Se prelungeste codul galben de canicula pentru Cluj, pana maine.Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit avertizarea cod galben si dupa caz portocaliu de canicula valabila azi pentru mai multe judete din tara, inclusiv Clujul, pana maine.Astfel, maine sunt asteptate un val de caldura, canicula si disconfort termic ridicat in mai multe judete din tara, inclusiv Clujul. Valul de caldura va persista in Crisana, in cea mai mare parte a Transilvaniei, in sudul Moldovei, in jumatatea ... citește toată știrea