Se prelungeste codul galben de ger in Cluj, aproape toata tara e sub avertizare de vreme deosebit de rece, arata azi meteorologii.Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta dimineata o avertizare cod galben de vreme deosebit de rece, nopti si dimineti geroase in urmatoarele zile; Clujul se afla deja de trei zile sub cod galben de ger care, astfel, se prelungeste. "In cea mai mare parte a tarii vremea va fi deosebit de rece, geroasa noaptea si dimineata. Temperaturile minime se ... citește toată știrea