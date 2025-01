Se prelungeste codul galben de vant puternic si precipitatii in zona de vest a Clujului, mai ales la altitudini de peste 1.700 metri, pana in 10 ianuarie, dimineata la ora 10.Administratia Nationala de Meteorologie a emis azi un nou avertisment cod galben de intensificari ale vantului si precipitatii predominant sub forma de ploaie moderate cantitativ, valabil de azi la ora 10 pana in 10 ianuarie la aceeasi ora. In intervalul mentionat, local si temporar, vantul va avea intensificari la munte, ... citește toată știrea