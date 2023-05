Propunerea legislativa doreste completarea si modificarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun. Astfel, la articolul potrivit caruia prin fumat se intelege inhalarea voluntara a fumului rezultat in urma arderii tutunului continut in tigari, tigarete, tigari de foi, cigarillos si pipe se adauga un nou articol, cu urmatorul cuprins: se asimileaza fumatului inhalarea voluntara a emisiei rezultate in urma utilizarii unui produs din tutun ... citeste toata stirea