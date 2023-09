Organizatorii Untold, festival care ocupa locul 3 in Europa si locul 6 la nivel mondial, conform clasamentului oficial Top 100 Festivals, realizat de DJ Mag, anunta ca pe data de 12 septembrie, la ora 12:00, vor fi puse in vanzare primele 10.000 de abonamente pentru editia din 2024.Pentru fanii care se inscriu pe https://untold.com/register, aceste abonamente vor avea un pret special de 99 de Euro plus taxe. Fanii entuziasti ai festivalului Untold sunt incurajati sa se inregistreze pe site-ul ... citeste toata stirea