Se raceste vremea in Cluj-Napoca: Meteorologii anunta lapovita si ninsoare in zilele care urmeaza

Temperaturile vor scadea in urmatoarele zile in municipiul Cluj-Napoca, iar sfarsitul de saptamana va aduce chiar si fulguieli pe timp de noapte in oras.Dupa ce in primele doua luni de iarna temperaturile au fost mult prea ridicate pentru perioada in care ne aflam, iar termometrele au aratat temperaturi neasteptat de mari pentru zona geografica in care se afla Cluj-Napoca, intr-un final s-a anuntat ca in municipiu clujenii vor avea parte si de ninsori.Potrivit Meteorologilor, vremea se va ... citeste toata stirea