Pe platoul Salii Sporturilor "Horia Demian", in fiecare zi de sambata, in intervalul orar 09:00-16:00 va fi amenajata traditionala piata volanta, unde producatorii locali isi prezinta produsele proaspete.Accesul in cadrul pietei se face cu respectarea tuturor masurilor sanitare impuse de contextul pandemic actual. Purtarea mastii este obligatorie, de asemenea pastrarea ... citeste toata stirea