Se reiau exercitiile de alarmare a populatiei, "miercurea alarmelor", maine se aud sirenele in tot Clujul.Exercitiul este programat miercuri 28 februarie incepand cu ora 10, in tot judetul Cluj. "Precizam faptul ca acest demers presupune doar verificarea sistemelor de alarmare, iar populatia nu trebuie sa intre in panica la auzul sirenelor. Totodata, exercitiul se va desfasura la nivel national si nu presupune luarea vreunei masuri suplimentare de catre cetateni", arata Inspectoratul pentru ... citește toată știrea