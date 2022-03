Se reiau lucrarile de modernizare a Drumului Apusenilor, gata in proportie de 85%, stratul de asfalt a inceput sa fie turnat.Dupa iarna Consiliul Judetean anunta ca a reluat lucrarile de modernizare si reabilitare la Drumul Apusenilor. "Stadiul fizic al lucrarilor realizate pana in prezent este de cca. 85%. Astfel, asternerea primului strat de asfalt este foarte aproape de finalizare, majoritatea parapetilor metalici au fost montati, iar accesele la proprietati au fost realizate in proportie ... citeste toata stirea