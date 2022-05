Se reiau marsurile biciclistilor prin centrul Clujului, primul e programat in aceasta dupa-masa.E o noua editie a marsurilor organizate de Clubul de Cicloturism Napoca si suspendate in ultimii doi ani. Cel de azi, programat sa inceapa la ora 18.30, e un "mars al tacerii" si face parte dintr-o actiune organizata simultan in sute de orase din lume in memoria biciclistilor accidentati mortal de catre ... citeste toata stirea