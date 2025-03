Se reintroducere serviciul militar obligatoriu in Romania? Discutiile despre armata iau amploare

In contextul reinarmarii Europei, tot mai multe voci vorbesc despre reintroducerea serviciului militar obligatoriu in Romania.Presedintele interimar al Romaniei, Ilie Bolojan, a declarat ca este mai bine ca tara noastra sa aiba o armata de profesionisti, decat o armata obligatorie, in conditiile in care regulile razboiului se schimba."Din punctul meu de vedere, cred ca e bine sa avem o armata de profesionisti, o armata dotata", a declarat Ilie Bolojan, joi seara, dupa ce a fost intrebat daca ... citește toată știrea