Se repara drumul folosit de mii de pelerini ca sa ajunga la manastirea Nicula din Cluj, in 15 august, cu cateva zile inainte de pelerinaj.E vorba de drumul judetean DJ 109T (DJ 109C) intre localitatea Nicula si Manastirea Nicula, unde lucrarile au fost finalizate in urma cu cateva zile. Acestea au vizat un sector de drum in lungime de peste 2,5 kilometri, mai exact intre pozitiile kilometrice 0+000 si km 2+554. Operatiunile au constat in frezarea zonelor deteriorate de carosabil, plombarea ... citeste toata stirea