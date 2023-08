Pompierii din cadrul Garzii de interventie Gilau, Punctul de Lucru Floresti si a Detasamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un grav accident rutier petrecut pe raza localitatii Capusu Mare.Accidentul rutier s-a produs in jurul orei 15.30, pe DN1 E60, pe raza localitatii Capusu Mare.Din primele cercetari efectuate de politisti la fata locului a rezultat ca autoturismul condus de un barbat de 37 de ani, din Cluj-Napoca in directia municipiul Cluj-Napoca a intrat in coliziune cu ... citeste toata stirea