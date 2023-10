Romania va trece la ora de iarna in noaptea de sambata, 28 octombrie, spre duminica, 29 octombrie. Ceasul va fi dat inapoi cu o ora, iar ora 4:00 devine ora 3:00. Ziua de duminica va fi cea mai lunga zi din anul 2023.Procesul de schimbare a orei nu este simultan in toate tarile, din cauza diferentei de fus orar. In Romania, ora se schimba in ultima duminica a lunii octombrie. In noaptea de 28 spre 29 octombrie, ceasurile se dau cu o ora in urma. Astfel, ora 4:00 va deveni ora 3:00, ceea ce ... citeste toata stirea