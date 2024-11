Se schimba vremea radical la inceput de saptamana! Cum va fi vremea la Cluj

Temperaturile vor fi usor mai ridicate decat cele specifice datei in jumatatea de sud-vest a tarii, iar in restul teritoriului se vor situa in jurul mediilor climatologice. Dimineata si noaptea va fi rece.Cerul va fi variabil, cu innorari temporare la inceput in regiunile vestice, apoi si in rest. Sunt sanse foarte mici de precipitatii.Vantul va sufla slab si moderat, cu usoare intensificari in sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 4 si 11 grade, iar cele ... citește toată știrea