Se scot la licitatie traseele de transport in comun din Cluj intre localitati, peste o suta de trasee au ramas neacoperite.A fost scos la licitatie contractul privind delegarea serviciului de transport public judetean de persoane in Cluj, pentru atribuirea a nu mai putin de 116 trasee ramase neacoperite. Contractul priveste delegarea a 116 trasee de transport judetene, dintre cele 146 cuprinse in Programul de transport public judetean de persoane ... citeste toata stirea