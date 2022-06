Se scumpesc biletele pentru transportul public din Cluj-Napoca

Noi tarife pentru transportul public urmeaza sa intre in vigoare in Cluj-Napoca. Consilierii locali vor discutata la sedinta din 7 iunie un proiect de hotarare prin care urmeaza sa fie majorate pretul biletelor si abonamentelor pentru transportul public din 1 iulie. Majorarile sunt solicitate de Compania de Transport Local, avand in vedere cresterea preturilor la energia electrica. Ele au fost anuntate deja de oficialii institutiei inca din primavara, ca intentie.Biletul pentru transportul in ... citeste toata stirea