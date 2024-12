,,Se sparge bula"? Clujenii considera ca piata imobiliara este in scadere usoara: ,,Sa fie din cauza lipsei de joburi in IT"

Piata imobiliara din Cluj-Napoca a cunoscut o crestere spectaculoasa in ultimii ani, devenind, pe buna dreptate, cel mai scump oras din Romania in acest domeniu. Din top 10 cele mai scumpe cartiere din tara, Cluj-Napoca gazduieste nu mai putin de sapte.Mai exact, pe locul doi se afla Sopor. Plopilor, Centru, Andrei Muresanu, Buna Ziua, Borhanci si Gheorgheni se mai afla in clasamentul primelor zece cele mai scumpe cartiere din tara.Cu toate acestea, unii clujeni sustin ca au observat o ... citește toată știrea