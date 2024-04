Se strica vremea la Cluj, de diseara, sunt asteptate vijelii si intensificari ale vantului, e cod galben de vreme severa, maine e cod portocaliu de vant

Se strica vremea la Cluj, de diseara, sunt asteptate vijelii si intensificari ale vantului, e cod galben de vreme severa pentru jumatate din tara.Meteorologii au emis in aceasta dimineata o avertizare cod galben de intensificari ale vantului si vijelii, valabila de diseara la ora 20 pana dimineata la ora 8. In acest interval, arata Administratia Nationala de Meteorologie, vantul se va intensifica treptat in Banat, Crisana, Oltenia, jumatatea vestica a Transilvaniei si in Maramures, cu viteze ... citește toată știrea