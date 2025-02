Se suplimenteaza numarul de clase la liceele din Cluj! Vor fi mai multe locuri si in crese si scoli. Planul de scolarizare a fost aprobat

Liceele clujene vor avea mai multe clase incepand din urmatorul an scolar! Mai multe grupe vor avea si cresele, dar si scolile gimnazialePotrivit proiectul planului de scolarizare pentru anul scolar 2025-2026, elaborat de ISJC Cluj, in cazul invatamantului anteprescolar vor exista 152 de grupe, cu 12 grupe mai multe fata de anul scolar in curs. In gradinite s-au aprobat 287 grupe cu program normal si 564 grupe cu program prelungit;La nivelul judetului Cluj vor exista 1.586 de clase de ciclu ... citește toată știrea