Se suplimenteaza trenurile spre Nicula, in Cluj, cu ocazia minivacantei de Rusalii.CFR Calatori informeaza ca in zilele cu trafic crescut din minivacanta prilejuita de Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului, este pusa la dispozitia publicului calator intreaga capacitate de transport, tehnic disponibila, pentru asigurarea mobilitatii catre destinatiile dorite. In 15 august, pentru ca pelerinii sa ajunga la slujbele de praznuire a Adormirii Maicii Domnului, cele mai solicitate trenuri care ... citeste toata stirea