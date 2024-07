Se taie la Cluj copacii cu adevarat uscati? O clujeanca a gasit 48 de arbori cu probleme in Parcul Central: "Am sesizat Primaria"

Pana recent Primaria Cluj dadea pe banda rulanta avize pentru toaletarea copacilor, dar si pentru defrisare. In timp ce, pe strazile centrale multi copaci au disparut sub pretextul ca erau uscati, in Parcul Central autoritatile nu par sa-si bata capul cu inlocuirea arborilor uscati.O clujeanca spune ca a identificat 48 de arbori tineri, complet uscati, in Parcul Central, si a sesizat Primaria in speranta ca vor fi inlocuiti."48 de arbori tineri complet uscati in Parcul Central, in jurul ... citește toată știrea