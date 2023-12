Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA informeaza publicul calator din Floresti ca pentru finalizarea lucrarilor in proiectul de infrastructura "Sistematizare si deschidere noi drumuri in zona strazilor D. Tautan - D. Mocanu 1 si 2 se impune restrictionarea circulatiei auto in data de 06.12.2023, intre orele 8:30 - 11:00 pe str. D. Tautan pentru lucrari de ... citeste toata stirea