Se topeste Romania! Vreme caniculara peste tot in tara. Vezi ce temperaturi se vor inregistra la Cluj in perioada urmatoare

Meteorologii anunta cel putin trei zile cu temperaturi infernale in nordul si in vestul tarii, unde a fost emis cod portocaliu de canicula. Nici restul Romaniei nu se bucura de vreme mai prietenoasa, pentu ca temperaturile vor fi cu 10 grade mai mari decat cele normale acum. De atfel, a fost cea mai calduroasa dimineata pentur sase statii meteo din tara, unde s-au inregistrat recorduri termice.In vestul, nord-vestul si centrul tarii, meteorologii anunta cele mai ridicate temperaturi in zilele ... citeste toata stirea