Se va construi un nou pod in Ciurila

Consiliul Judetean Cluj va construi un nou pod, la iesirea din localitatea Ciurila spre satul Salicea, la km 17+700 al drumului judetean DJ 107R.Nevoia edificarii unui nou pod peste Valea Salicei este determinata de starea tehnica a acestuia, constructia fiind edificata in anul 1960. Se impune a fi precizat faptul ca acest pod nu prezinta vreun pericol in momentul de fata, el putand fi traversat in deplina siguranta.Noul pod va avea o ... citeste toata stirea